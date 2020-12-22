Ozan Tufan: "Bugün yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı"

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan, bugün yapılan korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'de, Başakşehir müsabakası öncesi korona virüse yakalanan futbolcu belli oldu. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Ozan Tufan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Ozan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yapılan Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı