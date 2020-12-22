Ozan Tufan: "Bugün yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı"
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Ozan Tufan: "Bugün yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı"

22.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:26
Ozan Tufan:

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan, bugün yapılan korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan, bugün yapılan korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'de, Başakşehir müsabakası öncesi korona virüse yakalanan futbolcu belli oldu. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Ozan Tufan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Ozan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yapılan Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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