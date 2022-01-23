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Ozan Tufan baba oldu

Ozan Tufan baba oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da oynayan milli futbolcu Ozan Tufan, baba oldu. Milli futbolcu, oğlunu öperken fotoğrafını paylaşıp, duygularını dile getirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den sezon başında İngiltere Premier Lig'inden Watford'a transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan, baba oldu. Geçtiğimiz sene mart ayında Çırağan Sarayı'nda Rojin Haspolat ile evlenen futbolcu, baba olduğu Instagram'dan duyurdu.

Hastanede oğlunu öperken fotoğrafını yayınlayan Ozan Tufan, "Hoşgeldin canım oğlum. Hoşgeldin Aren Kuzey. Bana en güzel hediyeyi veren canım aşkım, sizleri çok seviyorum. Biz artık 3 kişilik bir aileyiz" diye yazdı.

Ozan Tufan baba oldu

Ozan Tufan baba oldu

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İngiltere Premier Lig, Ozan Tufan, Watford, Milli, Magazin, Haber

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