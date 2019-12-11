Ozan Tufan'a yeni sözleşme teklif edildi ama... | Fenerbahçe Transfer Haberleri

11.12.2019 07:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 07:48

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de Ozan Tufan da performansıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak sergilediği başarılı performansın ardından yeniden takıma dönen ve A Milli Takıma kadar yükselen Ozan Tufan'ın sözleşmesinin yenilenmesiyle ilgili görüşmeler devam ediyor.



Fenerbahçe'de sezon sonunda Ozan Tufan'ın sözleşmesi sona erecek. Sarı lacivertli yönetim, genç futbolcuyla yeni kontrat görüşmelerine başladı. Şu ana kadar taraflar arasında yapılan görüşmede Fenerbahçe'nin teklif ettiği yıllık ücretle oyuncunun talep ettiği rakam arasında ciddi bir fark olduğu öğrenildi. Futbolarena'da yer alan habere göre; Ozan Tufan'ın ayrıca uzun süreli sözleşme yapmak istediği ve yönetim tarafından önerilen süreyi kısa bulduğu kaydedildi. Şu an için bir anlaşma olmasa da tarafların görüşmeleri sürdürerek ortak noktada buluşması bekleniyor.



Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da başarılı bir performans sergileyen Ozan Tufan, bu sezon Ersun Yanal'ın değişilmezi oldu. 24 yaşındaki oyuncu, ligde oynanan 14 maçın tamamında sahada yer aldı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



