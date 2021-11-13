Ozan Tufan A Milli Takım idmanında sakatlandı

A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan Ozan Tufan, bugünkü idmanda sakatlandığı için kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takımı'mızın bu akşam yapılan antrenmanında sağ dizinde sakatlık yaşayan Ozan Tufan, yarın oynanacak Cebelitarık maçı öncesinde aday kadrodan çıkarıldı." denildi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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