Ozan Kabak'tan Liverpool'a veda
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Ozan Kabak'tan Liverpool'a veda

Ozan Kabak'tan Liverpool'a veda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli futbolcu Ozan Kabak, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna katıldığı Liverpool'a veda etti.

Milli futbolcu Ozan Kabak, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna katıldığı Liverpool'a veda etti.

Bonservisi Schalke 04'te bulunan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Liverpool'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, sosyal medya hesabı üzerinden İngiliz ekibine veda etti. 21 yaşındaki defans oyuncusu Liverpool'da oynamanın gurur verici olduğunu ifade ederek, herkese teşekkür etti. Başarılı futbolcu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Liverpool Ailesi,

Buraya geldiğim ilk günden itibaren bana göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür ederim. Liverpool'da geçirdiğim 4 ay boyunca kariyerim adına önemli bir tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Hocam Jürgen Klopp ve tüm takım arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Bu özel ailenin parçası olmak gurur vericiydi. Liverpool'da geçirdiğim süreyi, bana yazdığınız beste ile, mutlu bir şekilde hatırlayacağım. YNWA. (Asla Yalnız Yürümeyeceksin)"

Alman ekibi Schalke 04 ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Ozan Kabak, 13 maçta giydiği Liverpool forması ile gol ya da asist üretemedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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