Ozan Kabak'tan Liverpool'a veda
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Ozan Kabak'tan Liverpool'a veda

Ozan Kabak'tan Liverpool'a veda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla İngiliz kulübüne ve taraftara veda etti.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla İngiliz kulübüne ve taraftara veda etti.

İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı paylaşımda Ozan Kabak, "Sevgili Liverpool Ailesi, buraya geldiğim ilk günden itibaren bana göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür ederim. Liverpool'da geçirdiğim dört ay boyunca kariyerim adına önemli bir tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Hocam Jürgen Klopp ve tüm takım arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Bu özel ailenin parçası olmak gurur vericiydi. Liverpool'da geçirdiğim süreyi bana yazdığınız beste ile, mutlu bir şekilde hatırlayacağım. YNWA. Ozan" ifadelerine yer verdi.Ozan Kabak, geçen sezon devre arası transfer süresinin son günlerinde Alman ekibi Schalke04'ten kiralık olarak Liverpool'a transfer olmuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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