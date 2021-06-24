Ozan Kabak'tan Fatih Terim'e ziyaret
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Ozan Kabak'tan Fatih Terim'e ziyaret

Ozan Kabak'tan Fatih Terim'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra Avrupa'ya transfer olan ve burada futbol hayatını sürdüren Ozan Kabak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti.

Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra Avrupa'ya transfer olan ve burada futbol hayatını sürdüren Ozan Kabak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademimizin gururlarından biri olan, eski futbolcumuz Ozan Kabak, akşam antrenmanı öncesi teknik direktörümüz Fatih Terim'i ziyaret etti" denildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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