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Schalke 04, Ozan Kabak, Spor

Ozan Kabak'tan 45 saniyede 83 çılgın yan adım

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, korona virüs salgını nedeniyle evde kalmaya teşvik olması için başlatılan Yan Adım Yarışması'na dahil oldu ve 45 saniyede 83 yan adım attı.

20.04.2020 23:58 | Son Güncelleme: 20.04.2020 23:58
Ozan Kabak'tan 45 saniyede 83 çılgın yan adım

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, korona virüs salgını nedeniyle evde kalmaya teşvik olması için başlatılan Yan Adım Yarışması'na dahil oldu ve 45 saniyede 83 yan adım attı.

Korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada futbolcular, evlerinde farklı aktiviteler yapıyor. Bunlarından birini de Alman takımı Schalke 04'te futbol yaşamını sürdüren milli futbolcu Ozan Kabak gerçekleştirdi. Ozan, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Yan Adım Yarışması'na dahil oldu. 20 yaşındaki futbolcu, 45 saniyede 83 yan adım gerçekleştirdi.

Genç futbolcu paylaştığı videoya, "Evde kaldığımız bu dönemde hareket etmek önemli, ben de bugün 45 saniyede 83 'Çılgın yan adım' yaptım. Sizden kaç adım gelir?" notunu ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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