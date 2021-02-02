Ozan Kabak resmen Liverpool'da
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Ozan Kabak resmen Liverpool'da

02.02.2021 01:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 01:15
Ozan Kabak resmen Liverpool'da

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli stoper Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli stoper Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra A takıma yükselen ve sonrasında önce Stuttgart, ardından da Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak, Liverpool'a imzayı attı. 20 yaşındaki milli stoper, sezon sonuna kadar Liverpool ile sözleşme imzaladı.

Ozan Kabak, İngiliz ekibinde 19 numaralı formayı giyecek.JURGEN KLOPP: OZAN KABAK ÇOK BÜYÜK BİR YETENEKLiverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın çok büyük bir yetenek olduğunu ve birlikte çalışmak için sabırsızlandığını söyledi.Ozan Kabak'ın Liverpool'a transfer olmasının ardından Jürgen Klopp, kulübün resmi internet sitesine özel açıklamalarda bulundu.

Klopp, Schalke 04'te bir dönem Ozan Kabak ile birlikte çalışmış olan eski arkadaşı teknik direktör David Wagner ile genç oyuncu hakkında görüştüklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Dave onun hakkında zaten çok çok olumluydu. Almanya'ya çok genç yaşta geldi ve herkes onun büyük bir yetenek olduğundan emindi. Şu anda sadece 20 yaşında. Almanya'daki ikinci kulübünde oynuyor; Schalke de maalesef şu anda kötü bir konumda. Onun transfer etmek adına harekete geçmek için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyorduk. Çünkü dünyadaki her oyuncu gibi, istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu Ozan'a sunabiliriz. Artık 20 yaşında da olsanız hata yapmanıza izin verilmiyor. O gerçekten çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmayı gerçekten dört gözle bekliyoruz. Ozan, genç yaşta yurt dışına çıkmayı tercih etti., Türkiye'de istediği her kulüpte oynayabilirdi ama o bir adım atmak istedi. Önce Stuttgart'a, ardından Schalke'ye gitti. Biz onun için uygun bir adım olduk."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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