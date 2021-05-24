SPOR Ozan Kabak, milli takım için İstanbul'a geldi
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SPOR Ozan Kabak, milli takım için İstanbul'a geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ozan Kabak, milli takım için İstanbul'a geldiİBRAHİM YILDIZ / İSTANBUL, (DHA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Ozan Kabak, EURO 2020 öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'ın Antalya kampına katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Ozan Kabak, milli takım için İstanbul'a geldi

İBRAHİM YILDIZ/ İSTANBUL, (DHA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Ozan Kabak, EURO 2020 öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'ın Antalya kampına katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Ozan Kabak, Birmingham'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 17.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Genç savunmacı, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. 21 yaşındaki oyuncunun akşam saatlerinde Antalya'ya giderek A Milli Takım'ın kampına dahil olması bekleniyor.

SPOR Ozan Kabak, milli takım için İstanbul'a geldi
SPOR Ozan Kabak, milli takım için İstanbul'a geldi
SPOR Ozan Kabak, milli takım için İstanbul'a geldi
SPOR Ozan Kabak, milli takım için İstanbul'a geldi
SPOR Ozan Kabak, milli takım için İstanbul'a geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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