Ozan Kabak, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ozan Kabak, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Ozan Kabak, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Ozan Kabak, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

Ozan Kabak, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki stoperin viral enfeksiyon geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, "İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Milli Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı." ifadesi kullanıldı.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
Ligue 1'de Angers ile berabere kalan Lille'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Ligue 1'de Angers ile berabere kalan Lille'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title