Ozan Kabak: Liverpool'a Gelmek Benim Çocukluk Hayalimdi

Liverpool'un Schalke 04'den yeni transferi Ozan Kabak, açıklamalarda bulundu. Türk Milli takım stoperi Ozan, Liverpool'un çocukluk hayali olduğunu ve bu yeni mücadeleye hazır olduğunu söyledi.