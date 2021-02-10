Ozan Kabak: Liverpool'a Gelmek Benim Çocukluk Hayalimdi
10.02.2021 15:14 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:19
Liverpool'un Schalke 04'den yeni transferi Ozan Kabak, açıklamalarda bulundu. Türk Milli takım stoperi Ozan, Liverpool'un çocukluk hayali olduğunu ve bu yeni mücadeleye hazır olduğunu söyledi.
Liverpool'un Schalke 04'den yeni transferi Ozan Kabak, açıklamalarda bulundu. Türk Milli takım stoperi Ozan, Liverpool'un çocukluk hayali olduğunu ve bu yeni mücadeleye hazır olduğunu söyledi.
Kaynak: Dugout