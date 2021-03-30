Ozan Kabak kimdir? Ozan Kabak kaç yaşında, nereli? Ozan Kabak hangi takımda oynuyor?

Milli takımımızın yıldız isimlerinden Ozan Kabak performansıyla dikkatleri çekiyor. Sporseverlerinde ilgi odağı olan başarılı futbolcu hakkında Kenan Karama kimdir, Ozan Kabak kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

A Milli takımımızın yıldız isimlerinden Ozan Kabak performansıyla göz dolduruyor. Peki, Ozan Kabak kimdir? Ozan Kabak kaç yaşında, nereli? Ozan Kabak hangi takımda oynuyor? İşte, detaylar?

OZAN KABAK KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Mart 2000

Kaç yaşında: 21yaşında

Nereli: Ankara,

Boy: 1,86 m

Kilo: 86 kg

Ozan Muhammed Kabak Stoper mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Schalke 04'ten kiralık olarak Premier League takımlarından Liverpool'da forma giymektedir.

Kabak, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Profesyonel olarak ilk maçına, 12 Mayıs 2018 tarihinde Yeni Malatyaspor'la oynanan Süper Lig maçında çıktı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 1 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

2018-19 sezonu ara transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile 5,5 yıllık sözleşme imzaladı. Stuttgart'la ilk resmi maçına, Bundesliga'nın 19. haftasında deplasmanda Bayern Münih'le oynanan maçta çıktı, maça ilk 11'de başlayan Ozan 90 dakika sahada kaldı. Stuttgart formasıyla ligdeki ilk golünü, 4 Mart 2019 tarihinde oynanan Bundesliga'nın 24. haftasında Hannover 96'yı konuk ettikleri maçta kaydetti. Maçı evinde 5-1 kazanan Stuttgart'ta Ozan Kabak maçın 2'nci ve 3'üncü gollerine imza attı. Bu golleri sadece skor anlamında katkı vermekle kalmadı aynı zamanda takımı adına ligdeki ilk iki isabetli şutu da golle sonuçlanmış oldu.Ayrıca futbolcu bu maçta attığı iki golle Bundesliga'da iki gol birden atan en genç Türk oyuncu oldu. 2018-19 sezonunda takımı 2. Lig'e düşen Ozan Kabak, Stuttgart'la toplamda 15 maça çıktı ve üç gol kaydetti. Futbolcu ayrıca, Almanya'da ilk sezonunu geçiren oyuncular arasında gösterdiği performansla yılın çaylağı seçilmeyi başardı. Oyuncu daha önce Mart ayında da ayın çaylağı ödülünü kazanmıştı.

Liverpool

1 Şubat 2021'de 2020-21 sezonunun geri kalanı için kiralık olarak Liverpool'a imza attı. Anlaşmanın £1 milyon değerinde olduğu ve ayrıca Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına bağlı olarak £500.000 değerinde bonusunda olduğu bildirildi. Ayrıca anlaşma, yaklaşık £18 milyon olarak belirlenen ve eklentilerle £26.5 milyona yükselebilecek bir satın alma seçeneği de içermektedir.

Ozan'ın Liverpool'da 19 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Ozan hakkında "Büyük bir yetenek ve onunla çalışmak için sabırsızlanıyoruz. Sağlam bir kişiliği var. Çok genç bir yaşta yurt dışına gitti. Türkiye'de istediği takımda oynayabilirdi. Ancak Stutgart'a, Schalke'ye transfer oldu. İstediği yere gidebilirdi ama basamakları çıkmak istedi ve biz de onun için iyi bir basamağız." dedi.

Liverpool formasıyla ilk resmi maçına Leicester City karşısında çıktı. Maçın 71. dakikasında sarı kart gördü. Maçın 81. dakikasında ise Ozan ile takım arkadaşı Alisson Becker kendi yarı sahalarına gelen topu uzaklaştırmaya çalışırken anlaşmazlık yaşadılar ve çarpıştılar. Bu çarpışma gole sebebiyet verdi.

Millî takım kariyeri

Ozan Kabak, 2017 yılında Hırvatistan'da düzenlenen 2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımında mücadele etti. Ayrıca futbolcu UEFA tarafından turnuvanın en dikkat çeken 10 futbolcusu arasında gösterildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.

17 Kasım 2019 tarihinde Andorra karşısında ilk defa Türkiye A Milli Takımı formasını giydi.

Görsel: @ozankabak4