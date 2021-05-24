Ozan Kabak İstanbul'da
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Ozan Kabak İstanbul'da

Ozan Kabak İstanbul'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli futbolcu Ozan Kabak, A Milli Takım'ın Antalya kampına katılmak için Türkiye'ye geldi.

Milli futbolcu Ozan Kabak, A Milli Takım'ın Antalya kampına katılmak için Türkiye'ye geldi. Akşam saatlerinde İstanbul'a gelen genç oyuncu daha sonra Antalya'ya gidecek.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'ın Antalya kampına katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Bir süre İstanbul'da kalacak olan Kabak, ardından kampa katılmak için Antalya'ya gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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