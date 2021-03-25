Ozan Kabak'ın doğum günü milli takım kampında kutlandı

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak'ın doğum günü kutlandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak'ın doğum günü kutlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan ay-yıldızlı ekipte 21. yaş günü olan Ozan Kabak için kutlama düzenlendi.

Teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Ozan, dün akşamki Hollanda galibiyetinin kendisi için çok güzel bir hediye olduğunu söyledi.

Hazırlanan özel pastanın üzerindeki mumları söndüren genç oyuncu, aynı başarıyı Norveç maçında da tekrarlamak istediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay