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Ozan Kabak en az 2 ay forma giyemeyecek

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, sakatlığı dolayısıyla 9 ile 12 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

04.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:00
Ozan Kabak en az 2 ay forma giyemeyecek

Bundesliga ekiplerinden forması giyen , sakatlığı dolayısıyla 9 ile 12 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

Schalke 04'e Ozan Kabak'tan kötü geldi. Bundesliga ekibinin Köln ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan milli oyuncu, 9 ile 12 hafta arasında forma giyemeyecek.


Kaynak: DHA

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