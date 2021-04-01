Ozan Kabak: "Dünya Kupası'nda Bizim Çocuklar'ı herkes görecek"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ozan Kabak: "Dünya Kupası'nda Bizim Çocuklar'ı herkes görecek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ozan Kabak: 'Dünya Kupası'nda Bizim Çocuklar'ı herkes görecek'

A Milli Takım ve Liverpool'un başarılı futbolcusu Ozan Kabak, Letonya karşısında beklemedikleri puan kaybının yollarından döndürmeyeceğini vurgulayarak, "Lideriz, güvenimiz tam, Dünya Kupası'nda Bizim Çocuklar'ı herkes görecek" dedi.

Fenerbahçeli Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile dünyaevine girdi, çiftin şahitleri Ali Koç ve Emre Belözoğlu oldu
Fenerbahçeli Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile dünyaevine girdi, çiftin şahitleri Ali Koç ve Emre Belözoğlu oldu
Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak
Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak

A Milli Takım ve Liverpool'un başarılı futbolcusu Ozan Kabak, Letonya karşısında beklemedikleri puan kaybının yollarından döndürmeyeceğini vurgulayarak, "Lideriz, güvenimiz tam, Dünya Kupası'nda Bizim Çocuklar'ı herkes görecek" dedi.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak sosyal medya hesabından milli takım ile ilgili paylaşım yaptı. Genç futbolcu, Letonya'ya karşı berabere kaldıkları mücadelede beklemedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını ifade ederek, "Beklemediğimiz puan kaybı bizi yolumuzdan döndürmeyecek. Lideriz, güvenimiz tam, Dünya Kupası'nda Bizim Çocuklar'ı herkes görecek" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki futbolcu Hollanda ve Letonya ile oynanan karşılaşmalara 11 başlarken, Norveç müsabakasında da oyuna sonradan dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hülya Avşar Bahar Candan Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Can Bartu Ersun Yanal Okay Yokuşlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ozan Kabak: "Dünya Kupası'nda Bizim Çocuklar'ı herkes görecek" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:52:51. #1.15#
title