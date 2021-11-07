Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı
Türkiye Futbol Federasyonu, milli oyuncu Ozan Kabak'ın aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, milli oyuncu Ozan Kabak'ın aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Cebelitarık ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku yaşanıyor. Federasyondan yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın geçirmiş olduğu viral enfeksiyon nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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