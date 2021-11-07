Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, milli oyuncu Ozan Kabak'ın aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Cebelitarık ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku yaşanıyor. Federasyondan yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın geçirmiş olduğu viral enfeksiyon nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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