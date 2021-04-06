Ozan İsmail Koç: "Hala pes etmedik"
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Ozan İsmail Koç: "Hala pes etmedik"

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Ozan İsmail Koç: 'Hala pes etmedik'

Bursaspor'un genç oyuncusu Ozan İsmail Koç, Altay maçı sonrası Play-Off şanslarının zora girdiğini, ancak pes etmeyeceklerini söyledi.

Bursaspor'un genç oyuncusu Ozan İsmail Koç, Altay maçı sonrası Play-Off şanslarının zora girdiğini, ancak pes etmeyeceklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Altay'a 3-1 mağlup olan Bursaspor'da moraller bozuk. Kritik karşılaşma ile ilgili yayıncı kuruluşa açıklama yapan yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu Ozan İsmail Koç, üzgün olduklarını belirtti. 20 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Son derece üzgünüz. Çok önemli maçtı. 10 gündür bu maça çalışıyoruz. Basit goller yedik. Bu maçı kazansaydık her şey çok farklı olacaktı. Play-Off şansımız zora girdi belki, ama biz hala pes etmedik." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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