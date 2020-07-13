OZAN GÜVEN HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ
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OZAN GÜVEN HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı.

OZAN GÜVEN HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ
13.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:28

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca, Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede, Deniz Bulutsuz'un doktor raporunun dikkate alındığı ve eylemin basit yaralama kapsamında kalmadığı ifade edildi. İddianame kabul edilirse Ozan Güven önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. İddianame, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse Ozan Güven önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. 

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİAyrıca savcılık, Ozan Güven hakkında "Yağma" suçundan, Deniz Bulutsuz hakkında ise "Basit Tehdit" suçundan takipsizlik kararı verdi. 

GÜVEN'İN ŞİKAYETİ İSE UZLAŞTIRMA BÜROSU'NA GÖNDERİLDİÖte yandan oyuncu Ozan Güven'in şikayeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan yürütülen soruşturma dosyası ise Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Görüntü dökümü: -----------------Deniz Bulutsuz'un yaralı halde fotoğrafı

-Ozan Güven'in hastanedeki fotoğrafları


- İstanbul

Kaynak: DHA

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