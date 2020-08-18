Ozan Güven'e destek veren Halit Ergenç'ten yeni açıklama Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven için "Bu olaydan alnının akıyla çıkacağına inanıyorum" diyen Halit Ergenç sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, rol arkadaşı Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı için gündeme gelmesiyle alakalı konuşarak arkadaşına destek verdi. Kısa sürede tepkilerin odağı olan Ergenç, yeni bir açıklama yayınladı.

'OZAN ÖYLE BİR KARAKTERE SAHİP DEĞİL'

Güven'in Babil dizisinden ayrılmasıyla ilgili açıklama yapan Halit Ergenç, "Ozan'ın takdiridir. Ben Ozan'ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Adalet çözecektir olayı. Herkesin hakkında hayırlısı" dedi.

'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIM'

Bu açıklamasından dolayı tepki çeken Halit Ergenç, Instagram hesabından yeni bir açıklama yaparak "Yargı süreci devam eden ve beni çok üzen bir konuyla ilgili sadece bir temenni niyetiyle yaptığım açıklama, kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını çok aştı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Şiddetin hiçbir türünün yanında olmam mümkün değil.

Bilhassa son derece hassas olduğum kadına şiddet konusunda mağdur olmuş ve bu konuda mücadele eden herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum, hak veriyorum özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin