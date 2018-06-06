Ozan Doğulu ve Ece Doğulu Çifti Tek Celsede Boşandı
Aldatma haberiyle sık sık gündeme gelen Ozan Doğulu ve Ece Doğulu çifti, bugün tek celsede boşandı.
Müzisyen Ozan Doğulu üç çocuğunun annesi Ece Doğulu ile bugün tek celsede boşandı. Mahkeme çocukların velayetini anne Ece Doğulu'ya verdi. Mahkeme ayrıca Ece Doğulu'nun 'Doğulu' soyadını kullanmaya devam etmesine de izin verdi.
BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR
Ozan Doğulu ve Ece Doğulu ayrılığı şu sözlerle duyurdu: "Bugün itibari ile evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırmış bulunuyoruz. Bundan sonra yolumuza; Alya, Lila ve Elya'nın anne ve babası olarak yine sevgi ve saygı ile devam edeceğiz. Bu süreçte bize ve ailemize saygı göstereceğinizi biliyor, hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz."
ALDATMA HABERLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Müzisyen Ozan Doğulu 2003'te Bursa'da Sezen Aksu konserinde tanıştığı Ece Yosmaoğlu ile Aralık 2007'de evlenmişti. Doğulu daha öncede eşini aldattığı haberlerle sık sık gündeme gelmişti.
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Bir yabancı evlilik daha bitti david moher ezra elya atlas elyasa güney israile dönmüş ülkeCevap Yaz Yayından Kaldır
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DİYCEK SÖZ YOK ALLAH YOLUNUZU ACIK ETSİNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Olan cocuklara oluyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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muzısyenCevap Yaz Yayından Kaldır
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e o kadar aranjeyi boşuna yapmadı ozancık :DCevap Yaz Yayından Kaldır