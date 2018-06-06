Ozan Doğulu ve Ece Doğulu Çifti Tek Celsede Boşandı

Müzisyen Ozan Doğulu üç çocuğunun annesi Ece Doğulu ile bugün tek celsede boşandı. Mahkeme çocukların velayetini anne Ece Doğulu'ya verdi. Mahkeme ayrıca Ece Doğulu'nun 'Doğulu' soyadını kullanmaya devam etmesine de izin verdi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Ozan Doğulu ve Ece Doğulu ayrılığı şu sözlerle duyurdu: "Bugün itibari ile evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırmış bulunuyoruz. Bundan sonra yolumuza; Alya, Lila ve Elya'nın anne ve babası olarak yine sevgi ve saygı ile devam edeceğiz. Bu süreçte bize ve ailemize saygı göstereceğinizi biliyor, hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz."

ALDATMA HABERLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Müzisyen Ozan Doğulu 2003'te Bursa'da Sezen Aksu konserinde tanıştığı Ece Yosmaoğlu ile Aralık 2007'de evlenmişti. Doğulu daha öncede eşini aldattığı haberlerle sık sık gündeme gelmişti.