Ozan Bulkaz: "Daha İyi Yerlere Geleceğiz"

Trabzonspor Başantrenörü Ozan Bulkaz, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bulkaz, daha iyi yerlere geleceklerini söyledi.



Darüşşafaka deplasmanında 88-73 kaybeden Trabzonspor'da Başantrenör Ozan Bulkaz, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Trabzonspor'un başında ilk maçına çıktığını belirten Bulkaz, "İlk maçımızda kazanmak istiyorduk. Darüşşafaka deplasmanında kazanmak kolay değil. Takımından memnunum. İkinci yarıdaki şut yüzdemiz düşüktü. Daha iyi olacağız ve Trabzonspor'u iyi yerlere getireceğiz" ifadelerini kullandı.



Heslip: "Bu deplasmanda geri dönmek zordu"



Takımın en skorer ismi olan Heslip de bütün hafta iyi hazırlandıklarını belirterek, "Koçumuz bizi bütün hafta iyi hazırladı. Son periyotta 1 dakika içinde böyle takımlara karşı dağılmamız lazım. 10 sayı geriye düştük ve bu tarz takımlara karşı geri dönmek oldukça zor. Bugünden itibaren daha iyi bir takım olacağımızı öngörüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL