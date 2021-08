Ozan Beydağı: Çok farklı müzik stilleri planlıyorum

Bir çok ünlünün şarkısını aranje ve besteleyen Ozan Beydağı, sahibi olduğu müzik stüdyosunda, çok farklı müzik stilleri ve tarzları üzerine sound'lar yaptığını ve farklı müzik stillerini bir çok ünlü sanatçıyla aranje yapacağını açıkladı.

Piyasaya çıktığı dönemde, ülkemizdeki müzik dünyasından yüksek beğeni alan, "Arkadaşım" (Sen miydin, sevgilimi çalan) isimli şarkıyı besteleyen ve seslendiren Ozan Beydağı, "Arkadaşım sarkısı inanılmaz beğeni alıp, milyonlara ulaştı. Her daim farklı stilleri seven birisiyimdir. Kurucularındna olduğum Loca Record isimli stüdyomuzda da bunun üzerine çalışıyoruz, arkadaşlarımızla birlikte. Ayrıca stüdyomuzda birbirinden ünlü isimleri konuk ediyor, onlarla da paylaşıyoruz bu sürecimizi. Özellikle Sibel Can, Serdar Ortaç, Merve Özbey, Berkay Şahin, Hakan Altun ve Ümit Yaşar gibi bizim için yeri çok özel olan kişilerle projelere imza atmak, yapmış olduğumuz sanatında değerini göstermiş oluyor. Yeni projemiz, çok ses getirecek. Çünkü yukarıdaki isimlerden birisi de olabilir veya çok sürpriz bir isimde olabilir. Açıkçası tam bitme aşamasında şuan, o yüzden inanılmaz heyecanlıyız diyebilirim. " diye sözlerine devam etti.

Aranjörlüğünün yanı sıra, farklı yorumlarıyla da öne çıkan Ozan Beydağı, kendi bestelerini, yaptığı cover çalışmalarını, eserlerini video platformu Youtube üzerinden sevenleriyle buluşturuyor.

Kaynak: Bültenler