Ozan Arif Hakkında Suç Duyurusu
Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yazdığı şiirde MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla Ozan Arif (Arif Şirin) hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yazdığı şiirde MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla Ozan Arif (Arif Şirin) hakkında suç duyurusunda bulundu.
Tarhan, Kadirli Adliye Sarayı bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 27 haziran'da Ozan Arif adıyla bilinen Arif Şirin'in kamuoyuna 'şerefsiz' isimli şiirinin yansıdığını söyledi.
Şirin'in şiirinde isim vermeden MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hakaret dolu bir takım beyanlara yer verdiğini öne sürdüğünü belirten Tarhan, şu ifadelere yer verdi:
"Ozan Arif denilen şahıs MHP Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli'ye bu şiiriyle hakarette bulunmuştur. Teşkilatın her kademesinde görev almış ve şu anda da genel gaşkanımız olan sayın Bahçeli'ye yapılan bu hakareti Kadirli Belediyesi olarak şiddetle kınıyor ve suç duyurusunda bulunuyoruz."
Tarhan, şikayetçi olduğu dilekçeyi Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi.