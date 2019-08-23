Özalplı çiftçi samandan umduğunu bulmadı

23.08.2019 17:15

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde bu yıl mevsimin kurak geçmesiyle çiftçiler samandan umduğu bulamadı.



Saray ve Özalp ilçelerinde bu yıl mevsimin kurak geçmesiyle çiftçiler samandan umduğu bulmadı. Her yıl 50 ton saman toplanan tarlalardan bu yıl 20 ton verim alan Özalp ve Saraylı çiftçiler, umdukları hasadı yapamadı. Özalp ve Saraylı çiftçiler, bu yıl saman veriminin az olması ile birlik fiyatın da geçen yıla göre iki katına çıktığını dile getirdiler. Her yıl hasat yapıldıktan sonra aylarca saman satışı yaptıklarını ve tonunu 250 TL'ye sattıklarını dile getiren çiftçiler, bu yıl ise samanın az olması nedeniyle tarlada hasat sonrası tonunun 500 TL'ye satıldığını kaydettiler. Çiftçiler, bu şekilde kışın saman fiyatının daha fazla artacağını ifade ettiler. - VAN

Kaynak: İHA