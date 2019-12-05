Özalp ve Saray ilçelerinde kar etkili oldu
Van'ın Özalp ve Saray ilçeleri etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
05.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:24
Van'ın Özalp ve Saray ilçeleri etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
2 ilçede sabah saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10, ilçe merkezlerinde de 7 santimetreye ulaştığı ilçelerde, vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.
Karla mücadele ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA