Özalp ve Saray ilçelerinde kar etkili oldu
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Özalp ve Saray ilçelerinde kar etkili oldu

Van'ın Özalp ve Saray ilçeleri etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

05.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:24
Özalp ve Saray ilçelerinde kar etkili oldu

'ın ve ilçeleri etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

2 ilçede sabah saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10, ilçe merkezlerinde de 7 santimetreye ulaştığı ilçelerde, vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Karla mücadele ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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