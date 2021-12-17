Özalp ve Saray'da kar yağışı - Haberler
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Özalp ve Saray'da kar yağışı

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Özalp ve Saray ilçe merkezlerinde etkili olan kar yağışı Beyaza bürünen yollar ve evler Kar yağışında yürüyen vatandaşlar Kar yağışı altında yoldan geçen araçlar VAN - Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

ÖZALP, VAN (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Özalp ve Saray ilçe merkezlerinde etkili olan kar yağışı

Beyaza bürünen yollar ve evler

Kar yağışında yürüyen vatandaşlar

Kar yağışı altında yoldan geçen araçlar VAN - Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Özalp ve Saray'da kar yağışı

Özalp ve Saray'da kar yağışı

Özalp ve Saray'da kar yağışı

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AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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