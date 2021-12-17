Özalp ve Saray'da kar yağışı
AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Özalp ve Saray ilçe merkezlerinde etkili olan kar yağışı Beyaza bürünen yollar ve evler Kar yağışında yürüyen vatandaşlar Kar yağışı altında yoldan geçen araçlar VAN - Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
ÖZALP, VAN (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Özalp ve Saray ilçe merkezlerinde etkili olan kar yağışı
Beyaza bürünen yollar ve evler
Kar yağışında yürüyen vatandaşlar
Kar yağışı altında yoldan geçen araçlar VAN - Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.