Özalp ve Saray'da kadın sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıldı
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Özalp ve Saray'da kadın sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıldı

09.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:28
Özalp ve Saray'da kadın sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıldı

Vanlı hayırsever İrfan Gülaçar, Özalp ve Saray Devlet hastanelerinde çalışan kadın sağlık personele karanfil dağıtarak, günlerini kutladı.

Vanlı hayırsever İrfan Gülaçar, Özalp ve Saray Devlet hastanelerinde çalışan kadın sağlık personele karanfil dağıtarak, günlerini kutladı.

Saray ve Özalp Devlet hastanelerini ziyaret eden Gülaçar, kadın sağlık görevlileri ile tedavi için hastanelere gelen kadınlara karanfil dağıttı.

Gülaçar, dünya genelinde kadınlara yönelik şiddet olaylarının arttığını söyledi.

Bu zor dönemde her koşulda can başla çalışan sağlık çalışanı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirten Gülaçar, "Dünya genelinde kadınlara yönelik şiddet olaylarını kınıyoruz. Kadınlara yönelik şiddete karşı çok duyarlı olmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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