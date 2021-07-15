Özalp ve Saray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
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Özalp ve Saray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Özalp ve Saray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

İki ilçenin meydanında düzenlenen etkinliklerde şehitler için dualar edildi, Kuran-ı Kerim okundu.

Müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerle devam eden programlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı alandakilere izletildi.

Programlara protokol üyeleri ve çok sayıda vatanda katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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