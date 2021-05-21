Özalp'te yağışların az olması çiftçileri düşündürüyor

Özalp Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı, kentte bu yıl kuraklık tehlikesi yaşandığını belirtti.

Özalp Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı, kentte bu yıl kuraklık tehlikesi yaşandığını belirtti.

Ceylancı, yaptığı açıklamada, 329 bin 715 dekar alanda yapılan saha çalışmaları sonucunda kent genelinde yüzde 60 ile 70 arası kuraklık yaşanacağını bildirdi.

Kentte yağış oranı ve kış aylarında kar yağışının az olması nedeniyle tarlalarda istenilen verimin alınamadığını aktaran Ceylancı, şunları kaydetti:

"Çiftçimiz şu an sulama kanalı açmış ama mevcut su kaynaklarında su olmaması nedeniyle sulama yapamıyor. Şu an bulunduğumuz tarla nisan ayında arpa ekilmiş bir tarla. Ürünün boyu 20 ile 25 santim olması gerekirken yağışın az olmasından dolayı sadece yeşermiş olarak duruyor. Arpa yüzde 60 ile 70 sararmaya başladı. İlçemiz Bağrıaçık sınırları içerisinde bulunan Ak Gölün kuruması bunu bir ispatıdır."

Çiftçi Abdullah Yağız da tarlasındaki ürünün boyunun beklenenden düşük olduğunu dile getirerek, "Kuraklık yüzünden bu halde kalmış. Su kanalları açıktık ama su yok. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kar yağmazsa sular da olmuyor. Bu yıl kuraklık nedeni ile dağlarda bulunan sular kurudu. Bu nedenle hiçbir çayır biçilemeyecek." diye konuştu.

Çoban Ferit Attila ise yaşanan su sorunundan dolayı hayvanlara bakmakta zorluk yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı