Özalp'te "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"

11.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:26

Özalp ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Merkez Atatürk İlk ve Ortaokulundaki fuarda öğrencilerin hazırladığı 11 proje yer aldı.

Fuarın açılışına katılan Kaymakam Abdulkadir Çelik, projeleri inceleyerek öğrencileri tebrik etti.

Okulun özel eğitim sınıfını ziyaret eden Çelik, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler de katıldı.

Kaynak: AA