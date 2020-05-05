Özalp'te Trafik Haftası etkinliği

Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda, koronavirüs tedbirlerini uygulayarak yollardaki yaya geçiş çizgilerini yenileyen ekipler, iş yerlerine afiş astı, sürücülere broşür ve çiçek dağıtarak bilgilendirmede bulundu.

Ekipler, vatandaşların daha güvenli yolculuk yapmalarına dikkati çekmek için şehrin giriş ve çıkışlarında "evdeyim ama trafik kuralları aklımda" ve "trafikte her yıl daha iyiye" sloganıyla trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA