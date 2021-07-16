Özalp'te tarımsal kuraklık için can suyu

VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın girişimleriyle Özalp ilçesindeki tarımsal kuraklığa can suyu olacak Morçiçek Göleti için 2 pompa gönderildi.

VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın girişimleriyle Özalp ilçesindeki tarımsal kuraklığa can suyu olacak Morçiçek Göleti için 2 pompa gönderildi.

Özalp ilçesine bağlı Yukarı Mollahasan Mahallesi'ne bağlı Morçiçek mezrasında 2003 yılında yapılan Morçiçek Göleti, 2014 yılında aşırı yağışlar sonucu oluşan taşkın nedeniyle rezervuar alanına taşınan rüsubat sonucu su alma yapısı ile tehlike vanası arasının tıkandığı ve su tahliye kanallarının zarar görmesiyle mevcut sulama kanalları işlevselliğini yitirmiştir. 430 hektar arazinin bulunduğu bu bölgede tarımsal üretim yapan üreticilerinin yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi mağduriyetle karşı karşıya kalması üzerine AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas hemen harekete geçti. Önemli ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri olan kuraklık nedeniyle ilk zarar gören sektörün tarım olduğunu dile getiren Abdulahat Arvas, "Tarımsal kuraklığın kendisini hissettirdiği bu dönemde ilgili kurumlarımız bu konuda çeşitli tedbirler aldı. Özalp Kaymakamı, DSİ Bölge Müdürü ve AK Parti İlçe Başkanımızın talebi üzerine teknik nedenlerle kullanım dışı kalmış Morçiçek Göletinde birikmiş suyun kanallara tahliyesi konusunda Tarım ve Orman Bakanımız ile görüşerek ivedilikle bir pompa temin edilmesini sağladık. DSİ Genel Müdürümüzün yakinen alakadar olduğu bu konuda bölgeye iki adet pompa gönderildi" dedi.

Kapan Deresi üzerine inşa edilen Morçiçek Göletinin 2 bin 223 hektar metreküp depolama kapasitesi ve 430 hektar sulama alanı bulunduğunu da sözlerine ekleyen Arvas, "Ancak önceki yıllarda yaşanan taşkın nedeniyle işlevsiz hale gelen gölet tıkanmıştır. Su alma yapısının açılması için 460 litre/saniye kapasiteli 2 adet drenaj pompa gölet içerisine indirilerek çalışmalar başladı. Gölet rezarvuarında bulunan suyun dolu savağa tahliyesi gerçekleştirilerek, akabinde su alma yapısının açılması hedeflenmektedir. Su; canlı varlıkların büyümesi, gelişmesi ve çoğalması için zorunlu öğedir. Bu yüzden su kaynaklarımızın korunması ve etkin kullanılması hepimiz için bir zarurettir. Çözüm konusunda irade gösteren başta Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere, Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ve DSİ Genel Müdürümüze, konunun takipçisi olarak büyük hassasiyet gösteren Özal Kaymakamımıza, DSİ Bölge Müdürüne ve AK Parti Özalp İlçe Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı