Özalp'te sokak hayvanlarına mama desteği
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Özalp'te sokak hayvanlarına mama desteği

19.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:25
Özalp'te sokak hayvanlarına mama desteği

Van'ın Özalp ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı.

Van'ın Özalp ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin ilçenin birçok alanındaki beslenme noktalarına mama bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bugünlerde sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için şehrin çeşitli noktalarına mama ve su bırakılıyor. Belediye olarak elimizden geldiğince sokak hayvanlarını bugünlerde yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Onların da bizim gibi yaşama hakları var." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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