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Özalp'te soğuk hava etkili oluyor

Özalp'te soğuk hava etkili oluyor
AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesinde, kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde, kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede camlar buz tuttu, ağaç ve bitkilerde kırağı oluştu.

Soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük geçti.

Kışın kar üzerinde hayvanlarını yemleyen çiftçiler, soğuk hava nedeniyle zorluk yaşadı.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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