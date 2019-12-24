Özalp'te 'şırıngalı çikolata' denetimi

24.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:42

Özalp ilçesinde, okul kantinlerinde "şırıngalı çikolata" denetimi yapıldı.

Tarım ve Orman, Milli Eğitim ve Belediye Zabıta müdürlüğü ekipleri, denetimde bu çikolataların satılıp satılmadığını, kantinlerin ruhsatlarını ve diğer ürünleri kontrol etti.

Belediye Zabıta Müdürü Cemal Kaymaz, tüm okul kantinlerini denetlediklerini anlattı.

Kontrollerde özellikle "şırıngalı çikolata" ve benzer şekerleri aradıklarını belirterek, "Ayrıca ruhsatları kontrol ediyoruz. Gıda ürünlerinde tarihi geçmiş ürün var mı diye de inceleme yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA