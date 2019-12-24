Özalp'te 'şırıngalı çikolata' denetimi
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Özalp'te 'şırıngalı çikolata' denetimi

Özalp ilçesinde, okul kantinlerinde "şırıngalı çikolata" denetimi yapıldı.

24.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:42
Özalp'te 'şırıngalı çikolata' denetimi

ilçesinde, okul kantinlerinde "şırıngalı çikolata" denetimi yapıldı.

Tarım ve Orman, Milli Eğitim ve Belediye müdürlüğü ekipleri, denetimde bu çikolataların satılıp satılmadığını, kantinlerin ruhsatlarını ve diğer ürünleri kontrol etti.

Belediye Zabıta Müdürü Cemal Kaymaz, tüm okul kantinlerini denetlediklerini anlattı.

Kontrollerde özellikle "şırıngalı çikolata" ve benzer şekerleri aradıklarını belirterek, "Ayrıca ruhsatları kontrol ediyoruz. Gıda ürünlerinde tarihi geçmiş ürün var mı diye de inceleme yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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