Özalp'te okullar dezenfekte edildi
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Özalp'te okullar dezenfekte edildi

13.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:20
Özalp'te okullar dezenfekte edildi

Van'ın Özalp ilçesinde belediye ekipleri okulları dezenfekte etti.

Van'ın Özalp ilçesinde belediye ekipleri okulları dezenfekte etti.

Özalp Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde kırsal bölgelerdeki okullarda dezenfekte çalışması başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Aylardır maske, mesafe ve temizlik konusunda kişisel koruma alışkanlığını kazanan çocuklarımızın eğitim gördükleri okullarda da hijyenini sağlamak için tüm ekip ve imkanlarımızla çalışıyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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