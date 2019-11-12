Özalp'te "Mevlid-i Nebi" etkinliği

12.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:46

Van'ın Özalp ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı Özalp Şubesince program düzenledi.

Özalp Halk Eğitim Merkezindeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve Veda Hutbesi'nin okunduğu programda, Hürriyet Ortaokulu ve Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, şiirler okuyarak ve ilahiler seslendirdi.

Kaymakamı Abdulkadir Çelik ve Özalp Müftü Vekili Saray Müftüsü Selman Coşkun, şiir okuyan ve ilahi seslendiren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Programa, Özalp Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zeki Çelik, kurum amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA