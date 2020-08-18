Özalp'te metruk yapılar yıkılıyor Van'ın Özalp ilçesinde can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapılar kaldırılıyor.

Van'ın Özalp ilçesinde can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapılar kaldırılıyor.

Özalp Belediyesinden yapılan açıklamada, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi olan toprak yapıların kaldırılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İlçe genelinde başlatılan çalışmalarda çevre kirliliğinin önüne geçilmesinin hedeflendiğinin belirtildiği açıklamada, çalışmalarda kentin sağlıklı ve güvenli bir görünüme kavuşacağı kaydedildi.

Kaynak: AA