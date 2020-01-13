Özalp'te karla mücadele çalışmaları
Van'ın Özalp Belediyesi, ilçede etkili yağışın ardından karla mücadele çalışması başlattı.
Van'ın Özalp Belediyesi, ilçede etkili yağışın ardından karla mücadele çalışması başlattı.
Belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallerde yürüttüğü çalışmalar kapsamında iş makinelerinin desteğiyle yol ve sokaklarda biriken karları temizledi.
Kent merkezinde toplanan karlar, kamyonlarla şehir dışına taşındı.
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.