Özalp'te karla mücadele çalışmaları
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Özalp'te karla mücadele çalışmaları

Van'ın Özalp Belediyesi, ilçede etkili yağışın ardından karla mücadele çalışması başlattı.

13.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:48
Özalp'te karla mücadele çalışmaları

'ın Belediyesi, ilçede etkili yağışın ardından karla mücadele çalışması başlattı.

Belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallerde yürüttüğü çalışmalar kapsamında iş makinelerinin desteğiyle yol ve sokaklarda biriken karları temizledi.

Kent merkezinde toplanan karlar, kamyonlarla şehir dışına taşındı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.

Kaynak: AA
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