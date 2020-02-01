Özalp'te kar yağışı
Özalp ilçe emerkezinde kar yağışı Karla mücadele ekipleri kardan kapanan yollarda temizleme çalışması yapması VAN - Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası karla mücadele ekipleri kardan kapanan yollarda temizleme çalışması yaptı.
01.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:07
Özalp ilçe emerkezinde kar yağışı
Karla mücadele ekipleri kardan kapanan yollarda temizleme çalışması yapması VAN - Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası karla mücadele ekipleri kardan kapanan yollarda temizleme çalışması yaptı.
Kaynak: AA