Özalp'te "Dünya Kadınlar Günü" etkinliği düzenlendi
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Dünya Kadınlar Günü, Özalp, Güncel

Özalp'te "Dünya Kadınlar Günü" etkinliği düzenlendi

Özalp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve Aile Destek Merkezince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

09.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:16
Özalp'te

Özalp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve Aile Destek Merkezince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Konferans salonundaki etkinliğe kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Ardından şiirler okundu, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Leyle Dinç, yaptığı konuşmada, kadının toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkati çeken Dinç "Şiddetin ortadan kaldırılması ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesi ve bütüncül bir yaklaşımla mümkündür." dedi.

Kaynak: AA

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Manşet

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