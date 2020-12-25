Özalp'te çocukların kızakla kayak keyfi
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Özalp'te çocukların kızakla kayak keyfi

25.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:14
Özalp'te çocukların kızakla kayak keyfi

Van'ın Özalp ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından çocuklar yaptıkları tahta kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı.

Van'ın Özalp ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından çocuklar yaptıkları tahta kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı.

İlçede iki gündür aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

Karı eğlenceye çeviren çocuklar, yaptıkları tahta kızak ve naylon poşetlerle çıktıkları yüksek noktalardan kayarak doyasıya eğlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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