Özalp'te çocukların kızakla kayak keyfi
25.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:14
Van'ın Özalp ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından çocuklar yaptıkları tahta kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı.
Van'ın Özalp ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından çocuklar yaptıkları tahta kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı.
İlçede iki gündür aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.
Karı eğlenceye çeviren çocuklar, yaptıkları tahta kızak ve naylon poşetlerle çıktıkları yüksek noktalardan kayarak doyasıya eğlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı