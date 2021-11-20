Özalp'te bir iş yerinde yangın çıktı

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde Zülküf Saylıg'a ait iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek, yangını, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Yangında iş yerinde hasar oluştu.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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