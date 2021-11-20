Özalp'te bir iş yerinde yangın çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özalp'te bir iş yerinde yangın çıktı

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Özalp'te bir iş yerinde yangın çıktı

Van'ın Özalp ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde Zülküf Saylıg'a ait iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek, yangını, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Yangında iş yerinde hasar oluştu.

Özalp'te bir iş yerinde yangın çıktı

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title