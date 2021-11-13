ÖZALP'TE, ATATÜRK CADDESİNİ ASFALTLIYORUZ - Haberler
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ÖZALP'TE, ATATÜRK CADDESİNİ ASFALTLIYORUZ

Habermetre - Haberler | Toplum
ÖZALP'TE, ATATÜRK CADDESİNİ ASFALTLIYORUZ

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Özalp'ın en işlek caddesinde asfaltlama çalışmaları başladı.

ÖZALP, VAN (Habermetre) - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Özalp'ın en işlek caddesinde asfaltlama çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediyesi ilçe merkezlerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla sorumluluk alanındaki caddeleri bir bir yeniliyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Özalp ilçe merkezinde bulunan 1, 5 kilometrelik Atatürk Caddesi'ndeki çalışmalarda sona gelindi. Asfalt çalışmalarına başlanan cadde, altyapı, kaldırım, orta refüj ve dekoratif aydınlatmalarla baştan aşağı yenileniyor. Özalp İlçe Belediyesi'nin de katkı sağladığı yenileme çalışmalarında caddedeki elektrik hatları yer altına alınırken, dekoratif ışıklandırma, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarının ardından cadde tamamlanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yepyeni bir görüntüye kavuşacak olan Atatürk Caddesi, ilçeyi de modern bir görünüme kavuşturacak.

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