Özalp'te aşı çalışmaları devam ediyor
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Özalp'te aşı çalışmaları devam ediyor

Özalp'te aşı çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesinde aşı çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Özalp ilçesinde aşı çalışmaları devam ediyor.

Kaymakamlık önünde kurulan çadır gelen vatandaşların aşıları, sağlık çalışanları tarafından belirlenen program dahilinde yapıldı.

Aile hekimi Fevzettin Yılmaz, toplumun her kesimine ulaşmak için aşı çadırı kurduklarını söyledi.

Vatandaşların aşıya ilgi gösterdiğini anlatan Yılmaz, "İnsanlardan büyük bir talep var. Hafta içi mesai saatleri içerisinde her gün burada aşı çalışmamızı aralıksız sürdüreceğiz." dedi.

Özalp'te aşı çalışmaları devam ediyor
Özalp'te aşı çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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