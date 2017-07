Özalp'te AK Parti Yöneticisi Aydın Ahi'nin Öldürülmesiyle ile İlgili 16 Şüpheli Gözaltında (2)

CENAZE TÖRENİNE BAKAN SOYLU DA KATILDI



Van'ın Özalp İlçesi Boğazkesen Mahallesi'ndeki evinden PKK'lı teröristler tarafından alınarak öldürülen Ak Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı 62 yaşındaki Aydın Ahi için Van'da İskele Caddesi üzerindeki Hazreti Ömer Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra yeni Van Valisi Murat Zorluoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Ahi'nin yakınları ve Vanlılar katıldı.



Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Ahi'nin cenazesi tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınarak caminin avlusuna bırakıldı. Burada Ahi'nin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Bakan Soylu, Ahi'nin yakınlarına başsağlığı diledikten sonra Ahi'nin kız kardeşi Fatma Gencer ve oğlu Atilla Ahi'yi, telefonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Ahi'nin kız kardeşi ve oğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Vatan sağ olsun. Devletimizin bir karış toprağını böldürtmeyeceğiz" dedi.



Ak Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi için Van'da düzenlenen cenaze töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajları verdi. PKK'lı teröristler tarafından öldürülen Aydın Ahi'nin zulümle şehit edildiğini, vatansever ve kahraman olduğunu belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:



"Aydın Ahi ağabeyimiz bir vatansever, mümin yiğit bir aile babası ve memleketine, milletine bağlı sadakat içerisinde bu memleketin evladıydı. Şehittir Aydın ağabeyim. Hepimizin dostluğu vardı. Zulümle şehit edilmiştir. Mazlumdur, vatansever, kahraman, yiğittir. Bu memleketin huzuruna kendisini adamıştır. Bir dava adamıydı."



Aydın Ahi'yi zulümle katledenlerin, huzuru katletmeye çalıştığını belirten Bakan Soylu, "Esas itibariyle kardeşliği katletmeye çalışıyorlar. Gece yarısına kadar Van, Diyarbakır, Şırnak, Mardin'in caddelerinde insanların dolaşmasını katletmeye çalışıyor. Bunun bilincindeyiz. Birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar. Aydın ağabeyimize sözümüzdür" diye konuştu.



'TERÖR ÖRGÜTÜ CAN ÇEKİŞMEKTEDİR



Soylu, terör örgütü PKK'nın can çekiştiğini belirttiği konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ama can çekişmekten ziyade Güneydoğu, Doğu Anadolu'daki kardeşliğimizi bu sadakat, birliğe ve memleketin huzuruna olan bağlılığıdır. Bunu devam ettireceğiz. Sabah 4 terör örgütü mensubunu daha etkisiz hale getirdi evlatlarımız, dün 14 tanesi etkisiz hale getirdi. Ürkütmeye ve korkutmaya çalıştıkları bu millet, düşman postalının altında ürkmemiş ve korkmamıştır. Bugün de cesur bir şekilde yürüyüşüne devam edecektir. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız aynı kararlıktadır. Van'ımıza başsağlığı dilemektedir."



'YÜRÜYÜŞÜMÜZ HAKKIN, ADALETİN BİRLİĞİN, BERABERLİĞİN YÜRÜYÜŞÜDÜR'



Bakan Soylu, kutlu yürüyüşlerinin hakkın, adaletin birliğin, beraberliğin yürüyüşü olduğunu da belirterek, "Bilsinler ki ciğerparelerimizi, canparelerimizi sökseler de asla bu yoldan dönmeyeceğiz. Canımızı en acı şekilde acıtmaya çalışsalar da bu yoldan dönemeyeceğiz. Yolumuz, birlik, kardeşlik huzur yoldurur. Bir tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Sokaklarımız, caddelerimiz huzur içinde olacak. Yolumuz hakkın, adaletin yoludur. Kutlu yürüyüşümüz hakkın, adaletin birliğin, beraberliğin yürüyüşüdür. Biz Allah'a teslimiz. Müslümanız elhamdülillah. 62 yaşında bir çınarı ahrete uğurluyoruz. Terör örgütü can çekişmektedir. Çoğu gitti azı kaldı" diye konuştu.



Cenazeye katılanların sık sık tekbir getirip, 'Kahrolsun PKK' sloganının atıldığı törenin ardından Aydın Ahi'nin cenazesi bir süre omuzlarda taşındı. Bakan Soylu'nun da bir süre taşıdığı Aydın Ahi'nin cenazesi daha sonra ambulansa konularak toprağa verilmek üzere Özalp'in Boğazkesen Mahallesi'ne gönderildi.