Özalp'te 225 Bin Metre Parke Taşı Döşendi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın Özalp Belediyesi, ilçedeki mahalle ve mezra yollarını parke taşıyla yeniliyor.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Ferhat Vardar'ın öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı 46 mahalle ve 13 mezranın yollarına parke taşı döşendi.

İlçe genelinde 225 bin metrekare parke taşı, 80 bin metre bordür taşı, 63 bin 500 metre oluk taşı döşendiğini belirten Özalp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hakan Eşin, vatandaşların da hizmetlerden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

İlçede parke taşı döşeme çalışmalarının yüzde 95'inin tamamlandığını kaydeden Eşin, "46 mahalle ve 13 mezrada parke taşsız sokak kalmadı. Her mahallemize ve mezramıza minimum 3 bin metrekare parke taşı döşendi. İlçe genelinde 10 mahallemizin ihale süreci devam ediyor. Bu süreçler tamamlandığında ilçede yenilenmeyen sokak kalmayacak. Sadece imarsız yerlerde çalışma yapılmadı. Yenilenen yolların vatandaşlara hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.