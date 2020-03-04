Özalp'tan Başkale'deki depremzedelere yardım

04.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:38

Van'ın Özalp ilçesinde, Başkale'deki depremzedeler için toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deprem mağdurlarına destek olmak amacıyla kaymakamlık, belediye, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Türkiye Diyanet Vakfı, ilçe müftülüğü, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkılarıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan yardımlarla hazırlanan koliler, kamyona yüklenerek dualar eşliğinde deprem bölgesine uğurlandı.

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA